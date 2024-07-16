О группе Centr снимут художественный сериал

ЦАО Records в сотрудничестве с кинокомпанией «Улица Сергея Эйзенштейна» объявили о работе над многосерийным художественным фильмом под рабочим названием CENTR. Он расскажет об одноименной рэп-группе, созданной Алексеем Долматовым (Гуфом) и Николаем Никулиным (Принцип) в 2004 году.

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«Птаха, Гуф, Slim — одинаковы и одиноки. Они из разных миров, но с одной болью и одним пристрастием. Судьба дала им шанс объединиться, создать группу Centr, завоевать сердца миллионов, занять музыкальный олимп. Но, став гигантами для масс, они остались маленькими людьми, зарывшимися в своих бытовых проблемах и интригах. Группа Centr — их детище, которое навсегда останется в зале славы русского рэпа. Но смогут ли остаться друзьями три "маленьких" мальчика, перевернувших мир?» — говорится в описании проекта.



Картина будет основана на рассказах участников группы, их друзей и членов семьи, а также всех, кто помогал им создавать лейбл «ЦАО Records». После серии интервью команда планирует составить финальную часть сценария и запустить всероссийский кастинг на главные роли.

Режиссером фильма выступит Валерий Переверзев («Брат 3»). Съемки стартуют в декабре 2024 года.