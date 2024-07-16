Ольга Орлова заявила, что Андрей Малахов не выпустил в эфир шоу с ее участием. Певица сообщила об этом в соцсети.

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Зимой Ольга Орлова стала гостей программы «Прямой эфир». Шоу было записано, а кадры со съемок быстро распространились по Сети. Однако спустя несколько месяцев интервью Ольги так и не появилось в эфире ТВ. Как выяснилось, поклонники Орловой уже не увидят интервью из-за «определенных обстоятельств».

«Из-за определенных обстоятельств программа не вышла в эфир. Мы с Андреем обязательно сделаем новую», — высказалась знаменитость.



Отметим, что певица не стала называть причину, из-за которой передача не вышла в эфир.