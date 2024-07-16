Сколько миллионов получает Стас Пьеха за выступление на корпоративе

Певец Стас Пьеха зарабатывает на одном корпоративе по 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Сейчас Пьеха гастролирует по российскому побережью, периодически выступая на частных мероприятиях. У артиста плотный график мероприятий, а потому бронировать его на корпоративы нужно как минимум за месяц.

В публикации отмечается, что указанная певцом цена сравнительно небольшая. По данным СМИ, Филипп Киркоров и группа «Руки Вверх!» берут за частные выступления от 8 до 10 млн рублей, а Полина Гагарина и «Звери» — от 6 до 8 млн рублей.

Напомним, что в начале июля Пьеха заявил о пропаже своего отца Пятраса Герулиса в Литве. Певец рассказал, что переводил ему деньги, но недавно ему заявили, что средства до адресата не доходят уже несколько месяцев. Поиски не принесли результатов. Исполнитель также признался, что практически не общался с отцом, поскольку их отношения не сложились.