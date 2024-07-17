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Стало известно, за кого вышла замуж внучка Никиты Михалкова

Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж за сына федерального чиновника Дмитрия Степаненко Артема. Об этом сообщает Super.

Стало известно, за кого вышла замуж внучка Никиты Михалкова
© Соцсети

Ее избранником стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Его отец — Дмитрий Степаненко. Он занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сын при этом развивает собственный бизнес. У него производство по пошиву военной формы, которое он открыл после окончания МГИМО.

Только позавчера Наталья Степаненко поделилась фотографиями со свадьбы. Она дополнила свой образ длинной фатой, а также завила локоны. Однако внучка российского режиссера обрезала лица на опубликованных фотографиях, не рассекретив личность жениха. На одном из них она была, вероятно, рядом со своим супругом, а на другом — с отцом Артемом Михалковым во время танца.

Наталья — старшая дочь режиссера Артема Михалкова, которая родилась в первом браке кинематографиста. О девушке мало известно, поскольку она ведет непубличный образ жизни. У нее есть брат Александр и сестра Вера, появившиеся во втором браке отца с актрисой Дарьей Михалковой.

У режиссера Никиты Михалкова четверо детей, 11 внуков и один правнук. В браке с актрисой Анастасией Вертинской у постановщика появился сын Степан. Затем режиссер женился во второй раз на модели Татьяне, от которой у него трое детей: Анна, Артем и Надежда.

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