Стал известен размер долга Ивлеевой перед налоговой

Блогерша Настя Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20,9 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Газета.Ru

Как пишет канал, Ивлеева не может погасить задолженность третий месяц. По информации канала, служба требовала от блогера закрыть долг еще в начале мая, однако она игнорирует требования. В публикации указано, что к основному долгу добавились штрафы за уклонение от уплаты. News.ru

В конце декабря 2023 года Настя попала в крупный скандал, организовав «голую» вечеринку в Москве. После этого она лишилась крупных рекламных контрактов, работы на телевидении и «ушла в тень». На протяжении нескольких месяцев она не появлялась в публичном пространстве, а весной дала интервью, в котором призналась, что ездила в Донбасс. Также Ивлеева заявила, что поняла неуместность устроенной «арт-выставки». Passion.ru