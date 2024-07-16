Журнал Voice рассказал, что российские туристы обвинили телеведущую Ксению Бородину в грубом и недостойном поведении. Инцидент произошел в аэропорту Бодрума.

По данным Voice, в аэропорту один из пассажиров подвинул Бородину рукой, чтобы пройти вперед. Ведущая должна была пропустить людей, которые купили услугу фаст-трек, позволяющую проходить процедуры контроля и регистрации быстрее - в обход обычных очередей.

Voice опубликовал видеозапись конфликта с Бородиной. Автор видео заявила, что телеведущая «матерится и ведет себя непристойно».

«Твой мужик трогает меня руками», - ответила на это ведущая.



Ранее Бородина высказалась о травле из-за внешности и раскритиковала фотографов, которые стараются снимать знаменитостей с неудачных ракурсов. Она подчеркивали, что они «прикладывают руку к тому, чтобы женщин гнобили за внешность».