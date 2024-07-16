Почему Пугачева до сих пор «держится» за Галкина*

Певица Алла Пугачева спит раздельно со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным* (Галкин М. А. признан в России иностранным агентом) и почти не живет с ним. Как сообщает Teleprogramma.pro, об этом рассказала бывшая соседка Примадонны Лидия Панкрухина.

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По ее словам, два года назад она пообщалась с племянником Пугачевой — Владом. Тогда он удивлялся, почему его тетя так и не ушла от Галкина*.

«Влад мне сказал: я просто поражаюсь, почему она не уходит от него. Они почти не живут вместе. Спят отдельно, в разных кроватях. Что она за него держится?» — сказала женщина.



По мнению Панкрухиной, Пугачева может продолжать жить с супругом из-за финансовой составляющей. Она отметила, что на первом месте у пары деньги — их любит и комик, и певица.

Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина предположила, что Галкин* позволяет себе негативные высказывания России из-за злоупотребления алкоголем. По мнению актрисы, его проблемы стали очевидны, а сам он регулярно падает на сцене.

* Галкин М. А. признан в России иностранным агентом