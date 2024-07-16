В Сети резко набрал популярность видеоролик, где дочь российского исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория издевалась над отцом из-за истории про «розовую кофточку». Она надела на себя розовую кофту и нарисовала на лице бороду.

Инцидент, который высмеивала девочка, произошел в 2004 году. Тогда исполнитель оскорбил журналистку Ирину Ароян на пресс-конференции. По факту произошедшего было много разбирательств, в итоге суд оштрафовал Киркорова на 60 тысяч рублей.

— Позор и днище. Возможно, девочке кажется, что это очень круто. Но воспитанием ребенка надо заниматься, тем более если родители — публичные люди, — заявил заслуженный артист России певец Юлиан Васин.



По его словам, такое видео точно вышло без ведома отца, пишет Ru.News24.

Киркоров раскрыл тайну о суррогатной матери своих детей

Недавно Киркоров дал комментарий о разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. По словам артиста, его разочаровало их расставание. Он заступился за мужчину из-за обвинений в изменах. Киркоров добавил, что бизнесмен является образцовым отцом, в течение всего брака он носил свою жену на руках.