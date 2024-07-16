Боня ответила на нападки Самойловой: «Я не жертва!»
Российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня не так давно принимала участие в экстремальном реалити-шоу в Дубае. В рамках телепередачи знаменитость вела себя достойно. Это, кстати, отметили и зрители проекта. Публика в целом отнеслась к Боне лучше, чем к ее звездным напарникам. Поэтому, когда Виктория покинула проект, остальным участникам пришлось отбиваться от нападок хейтеров.
Так, к примеру, Оксана Самойлова обвинила звезду «Дома−2» в лицемерии. Избранница рэпера Джигана заявила, что Виктория на съемках в Дубае попросту изображала жертву. По словам многодетной мамы, Боня на самом деле совершенно не такая, какой хочет показаться. Другие участники реалити придерживаются такого же мнения.
44-летняя Виктория нападки Оксаны терпеть не стала. Во время недавнего прямого эфира Боня публично ответила Самойловой. Модель также объяснила, почему игнорировала совместные посиделки с командой.
«Вот Оксана Самойлова сказала: „Вы думаете, Боня жертва?“. Я не жертва! Из-за того, как они ко мне относились на шоу, я с ними на завтраки не ходила вместе, на другой машине ездила. Я не поеду с ними, я дам отпор и просто-напросто уйду и поеду в другой машине. Я себя пинать не позволю, потому что я себя уважаю», — поделилась Виктория Боня на личной странице в Сети.