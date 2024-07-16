Ольга Орлова высказалась об отношениях сына с экс-мужем

Известная российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала про общение 23-летнего сына с ее бывшим мужем Александром Кармановым. Соответствующая публикация появилась в микроблоге звезды.

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Один из подписчиков поинтересовался у артистки, поддерживает ли ее сын общение со своим отцом. В втвет Орлова призналась, что в их взаимоотношениях все хорошо, мужчины общаются.

«Обязательно! Отец для Артема — гордость и пример!», — поделилась певица.



Напомним, Ольга Орлова состояла в браке с бизнесменом Александром Кармановым с 2001 по 2004 год. В союзе у них родился сын Артем, которому в настоящий момент 23 года. После расставания телеведущая встречалась с режиссером Ренатом Давлетьяровым, а с 2011 по 2018 год — с Ильей Платоновым, гендиректором «Авалон-Инвест». Осенью 2021 года Орлова во второй раз вышла замуж, ее избранником стал предприниматель Валерий Маслов. Пара воспитывает общую дочь Анну, родившуюся в феврале прошлого года.