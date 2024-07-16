Леонид Агутин оригинально поздравил сам себя с днем рождения

Сегодня, 16 июля, российский певец и композитор Леонид Агутин отмечает важный праздник — день рождения. Исполнителю хита «На сиреневой луне» исполнилось 56 лет. В честь особенного события артист опубликовал на странице личного блога новую запись. Музыкант оригинально поздравил сам себя, исполнив любимую песню.

На размещенном видео Агутин запечатлел себя в рабочем кабинете. Артист разместился у стойки с музыкальным инструментом. Леонид подарил подписчикам личного блога один из своих главных хитов — песню «Босоногий мальчик». В подписи к ролику заслуженный артист Российской Федерации оставил трогательное обращение, адресованное себе.

«Леня, с днем рождения тебя! Не грусти! Мы слишком давно знаем друг друга. Заканчивается все у всех одинаково, поэтому важен сам процесс! Так что счастья, любви, мира, добра, здоровья и удачи тебе и твоим близким от всей души!» — написал Агутин на странице личного блога.



Поклонники Леонида искренне поздравили его в комментариях. Пользователи Сети пожелали артисту безграничного счастья и крепкого здоровья.