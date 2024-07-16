Названа сумма, которую потратили на охрану Канье Уэста в Москве

На охрану американского рэпера Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, его сопровождали вооруженные бойцы с опытом работы в горячих точках, что было принципиальным условием музыканта.

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Встречающая сторона вышла на крупные предприятия, чтобы нанять двух человек для круглосуточной охраны номера, а также 4-5 охранников на время прогулок. Организаторы специально искали выходцев из спецподразделений, которые смогут лишь видом сказать «нет» и отпугнуть желающих сфотографироваться с Канье. Среди кандидатов должны были быть люди со знанием английского языка. Своих охранников команда Уэста решила не везти, поскольку они не знают местных привычек, законов и менталитета.

Канал отмечает, что найденные секьюрити не оставляли рэпера ни на секунду. Они посетили с ним ГУМ, «Лужники» и «ВТБ-арену», куда, согласно публикации, музыкант все же заезжал.

Напомним, что Канье Уэст посетил Москву в конце июня. Он приехал на юбилей модельера Гоши Рубчинского, который работает главным дизайнером бренда одежды рэпера Yeezy. СМИ сообщали, что он мог осматривать площадки для будущего концерта в российской столице.