Shaman впервые за долгое время вышел в свет с супругой

Российский исполнитель и композитор SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) более пяти лет счастлив в браке с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Избранница артиста не особо любит публичную жизнь. Поэтому запечатлеть пару вместе редко является возможным.

Накануне, правда, возлюбленные все-таки совершили совместный выход в свет. SHAMAN и его избранница посетили выступление Григория Лепса. Народный артист Российской Федерации давал концерт в честь своего дня рождения. Исполнителю хита «Я поднимаю руки» исполнилось 62 года.

Корреспондентам удалось заснять на мероприятии Ярослава и Елену. Супруги сидели за столиком и о чем-то мило шептались. В какой-то момент SHAMAN немного засмущался. Судя по всему, исполнитель хита «Я Русский» заметил, что за ним наблюдают фотографы вечера. Соответствующий видеоролик размещен на сайте издания STARHIT.