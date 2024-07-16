Мать Шеннен Доэрти прокомментировала смерть актрисы

13 июля ушла из жизни звезда культового сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Актрисы не стало в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Мать артистки Роза Доэрти прервала молчание после смерти дочери и в беседе с People поблагодарила поклонников знаменитости за поддержку.

© Passion.ru

«Она моя красивая девочка и мое сердечко. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто проявлял любовь и поддержку к нашей Шеннен на протяжении всей ее жизни. Мы невероятно это ценим!» — высказалась мать Шеннен Доэрти.



Актриса признавалась, что мама всегда была рядом с ней в тяжелые времена. В 2023 году Шеннен Доэрти откровенно рассказала о болезни матери. У женщины обнаружили аневризму головного мозга, когда ее дочери было всего 8 лет.

«Я выросла в семье женщины, которая была полна решимости. Она внушила мне это еще в раннем детстве: „Не сдавайся. Тебе просто нужно упорно трудиться“. Я всегда была борцом. Меня так воспитали, чтобы я была сильной и могла сделать все, что захочу», — делилась звезда «Зачарованных».



Шеннен Доэрти узнала о страшном диагнозе в 2015 году. Тогда ей диагностировали рак молочной железы, который к тому моменту уже распространился на лимфатические узлы. Через год актриса перенесла мастэктомию, а затем комплекс из лучевой и химиотерапии. Но в 2019 году болезнь вернулась, и артистка призналась, что у нее четвертая стадия онкологии.

Узнав о своей болезни, актриса беспокоилась за мать, поэтому постаралась еще при жизни решить вопросы со своими документами и вещами.

«Поскольку ей будет очень тяжело, я хочу, чтобы все остальное было намного проще. Я не хочу, чтобы у нее было много вещей, с которыми нужно было бы иметь дело», — рассказывала Шеннен Доэрти.



Напомним, 13 июля Шеннен Доэрти ушла из жизни после девяти лет борьбы с раком молочной железы.

Ранее сообщалось о том, что Шеннен Доэрти за день до смерти развелась с мужем-изменщиком, желавшим получить ее наследство.