Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) уже много лет в шоу-бизнесе и за это время успели сколотить немалое состояние. Супруги владеют домами и квартирами в России, США, Израиле, Латвии и на Кипре. А общая стоимость всей недвижимости превышает 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Самое дорогое жилье семьи официально принадлежит Галкину* - это замок в деревне Грязь, от которого пара все никак не может избавиться, так как найти на него покупателя практически невозможно. Если даже не учитывать заоблачную цену на особняк, то он все равно не привлекает покупателей специфическим дизайном и расположением. Однако также у артиста есть квартира площадью 103 кв. метра на улице Новочеремушкинская за 50 миллионов рублей.

Пугачева в Москве владеет квартирой в Филипповском переулке стоимостью примерно 300 миллионов рублей. Кроме того, у нее есть земельный участок в домостроительном комбинате «Творчество» и два гаража. Еще три объекта недвижимости певица переписала на родственников – дочь Кристину Орбакайте и внуков Никиту Преснякова и Дени Байсарова.

«Ее же слова»: Поплавская предложила надпись на могиле Пугачевой

За границей звездная пара тоже давно обзавелась жильем. В США Пугачева еще 20 лет назад купила квартиру за $650 тысяч, но продала ее, чтобы купить подарок Орбакайте. Также была приобретена недвижимость для Никиты Преснякова. Сейчас, по слухам, у Аллы Борисовны и ее мужа есть еще один дом в Нью-Йорке, который они взяли во время пандемии.

Что касается остальной недвижимости – в Израиле у супругов есть дом в Герцлии, но на кого он зарегистрирован неизвестно. Также жилье у них есть в Юрмале. На Кипре же артисты купили апартаменты в Лимасоле почти за миллиард рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)