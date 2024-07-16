Лепс посвятил песню юной избраннице во время концерта

Российский исполнитель Григорий Лепс давал концерт в преддверии своего 62-летия, где он посвятил песню своей 18-летней избраннице Авроре Кибе. Девушка поняла, что хит «Ведь ты же так красива в свои 18» был предназначен именно ей. Видео с яркой реакцией она опубликовала в своем личном блоге.

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Во время выступления юная Киба сидела в первом ряду, чтобы поддержать избранника. Она громко повторяла слова песни вслед за Лепсом. Девушка не подала вида на нелестные комментарии в ее сторону.

Лепс появился на премии МУЗ-ТВ с 18-летней невестой Кибой. Пользователи Сети негодуют из-за их большой разницы в возрасте. Новая пассия исполнителя получила много негатива из-за отношений с исполнителем. Однако резкие слова людей девушку не задевают. По ее словам, если у человека все в порядке с самооценкой, то его не должно трогать мнение людей. Сначала людям стоит разобраться в себе, в своих отношениях, а потом уже выражать мнение о других.

Друзья Григория Лепса рассказали, что артист намерен жениться на своей новой избраннице. Разница в возрасте между ними составляет 43 года, однако это не мешает паре появляться вместе на красных дорожках и звездных раутах. Может ли быть счастливым такой союз, выясняла «Вечерняя Москва».