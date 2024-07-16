Диана Гурцкая впервые за годы кардинально сменила имидж

Певица Диана Гурцкая в последние годы не так часто появляется на публике и почти не дает сольных концертов. Однако исполнительница сделала исключение ради Юбилейного образовательного форума Леонида Агутина в Сочи.

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Она удивила всех кардинальной сменой имиджа: впервые за длительное время она сделала очень короткую стрижку и рваную челку. На мероприятие Гурцкая надела платье Gucci за 400 тысяч рублей и колье-чокер.

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Певица выступила с юными музыкантами, а после сделала общий снимок в гримерке с коллегами — Агутиным, Натальей Подольской и Владимиром Пресняковым.

Поклонники артистки оценили смену имиджа. Они сделали ей комплименты, написав в социальных сетях «Шикарная», «Красотка», «Отлично получилось», «Чем-то на Жанну Агузарову теперь похожа», сообщает ОСН.

Брат певицы Дианы Гурцкая Роберт прокомментировал новости об обстреле московской квартиры сестры и назвал глупостью распространяемую СМИ информацию. Он полностью опроверг эти данные.

Незадолго до этого СМИ распространяли сообщения о том, что сосед обстрелял из пневматического оружия дверь в квартиру певицы Гурцкая в центре столицы. Силовики установили личность стрелка — им оказался житель соседнего дома. Стрельба велась по дому в Ружейном переулке. Отмечается, что сосед, предположительно, не собирался намеренно обстреливать квартиру знаменитости, а вел огонь не прицельно и попал случайно.