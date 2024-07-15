Таможенники не пустили экс-супруга Нюши в Европу

Таможенники в Дубае не пустили бизнесмена Игоря Сивова, экс-супруга певицы Нюши (Анны Шурочкиной), на самолет, вылетавший в Европу. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, коуч живет в Дубае, время от времени выезжает в другие страны, где проводит тренинги и мастер-классы.

После прохождения регистрации Сивов направился к самолету, но перед трапом его остановили и попросили вернуться в аэропорт.

«Мы пришли на стойку регистрации, нас зарегистрировал прекрасный человек, отметил наши места, мы сдали багаж, дошли до гейта, заходим в самолет, где нам говорят: «У сына все хорошо, а у вас виза не мульти», — пояснил предприниматель.



По его словам, он впервые столкнулся с одноразовой визой: предполагал, что все они рассчитаны на несколько поездок. Он добавил, что в дальнейшем будет обращать внимание на специфику виз.

Напомним, что Сивов и Нюша весной 2024 года сообщили о расставании. Дети остались с отцом в Дубае, а Нюша заявила, что будет жить на две страны и навещать дочь и сына при первой возможности.