Обнародованы необычные детали завещания покойной звезды «Зачарованных»

Скончавшаяся от рака американская актриса Шеннен Доэрти оставила подробные инструкции для близких о своих похоронах, пишет Daily Еxpress. Об этом звезда сериала «Зачарованные» рассказала в своем подкасте Let’s Be Clear («Давай начистоту» — NEWS.ru) за несколько месяцев до смерти. В частности Доэрти завещала смешать ее прах с прахом любимой собаки, а также не пускать на поминки людей, которые могли бы обрадоваться ее кончине.

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Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с прахом моей собаки и прахом моего отца. Хочу, чтобы меня кремировали, а не хоронили. Есть много людей, которые, я думаю, могли бы появиться на похоронах, но я не хочу, чтобы они были там, потому что на самом деле я им не нравлюсь. Они придут, потому что это политкорректно, но не хочу, чтобы они плакали, а позже говорили украдкой: «Слава Богу, она уже мертва! — заявила Доэрти в подкасте.



Актриса также попросила развеять ее прах в Малибу, где они с отцом проводили «незабываемое время» вместе или использовать его для посадки дерева. Кроме того, она призналась, что хотела бы, чтоб ее похороны были похожи на «праздник любви».

Ранее сообщалось, что Доэрти умерла после девятилетней борьбы с раком груди в возрасте 53 года. Актриса скончалась в окружении близких и любимого пса. Впервые актрисе диагностировали рак груди в 2015 году, однако ей удалось увести болезнь в ремиссию. Спустя несколько лет онкология вернулась.

Доэрти прославилась в 1990-х благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Позже она получила роль старшей сестры Прю Холливелл в «Зачарованных», она ушла из шоу из-за постоянных конфликтов с коллегами.