Диана Гурцкая сменила имидж и появилась на публике

Известная российская певица Диана Гурцкая приняла участие в Юбилейном образовательном форуме Леонида Агутина, который проходил в Сочи. Звезда появилась на публике с измененным имиджем — она впервые за долгие годы сделала очень короткую стрижку с рваной челкой, фотографии размещены в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

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Для выступления на форуме Гурцкая выбрала платье от бренда Gucci стоимостью около 400 тысяч рублей, а также дополнила образ эффектным колье. Певица выступила вместе с юными музыкантами, а после сфотографировалась в гримерке со своими коллегами — Леонидом Агутиным, Натальей Подольской и Владимиром Пресняковым.

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В соцсетях Гурцкая поделилась своими эмоциями, написав, что она бесконечно счастлива стать частью такого доброго и вдохновляющего события. Также певица поблагодарила организаторов за возможность дать сиять «новым звездочкам».

Ранее квартиру Гурцкой обстреляли в центре Москвы. По данным СМИ, огонь велся из пневматического оружия. Стрельбу в Ружейном переулке устроил житель соседнего дома.

До этого звезда сказала, что работающие в сфере культуры люди носят ее в себе, поэтому трудно сказать, нужен ли им дресс-код. По словам исполнительницы, главное в таких людях — это их внутренний мир.