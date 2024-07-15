Продюсер оценил шансы Елки вернуть былую популярность в России

Певица Елка сможет вернуть былую популярность в России, если запишет новый хит, уверен музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это действенный способ для любого артиста. По его мнению, певице стоит записать что-то приближенное к прошлым популярным композициям.

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Для любого артиста единственный способ вернуться и быть на пике популярности — записать что-то хитовое. Так что вернуть былую славу певица Елка сможет, если запишет хотя бы что-то приближенное к тому, что выпускала ранее. Ее песни «Прованс», «На большом воздушном шаре» звучали после выхода повсюду, — пояснил продюсер.



Он выразил уверенность, что у Елки достаточно потенциала, чтобы записать новый хит. Бабичев уточнил, что артистке нужно работать только над музыкой. По его мнению, попытки напомнить о себе скандалами или участием в различных ток-шоу никак не помогают тем знаменитостям, которые хотят вернуть славу. Он добавил, что не знает, с чем связано снижение популярности Елки.

У каждого артиста, конечно, могут быть какие-то спады, творческий кризис. Для написания песен нужно вдохновение или какое-то эмоциональное потрясение, которое может тебя полностью перезагрузить. Долго художник быть голодным не может. И если она снова выпустит хороший альбом и поднимется в чартах, уверен, снова посыплются приглашения, пойдут корпоративы, — заключил Бабичев.

Ранее стало известно, что исполнитель легендарного хита 1990-х годов «Между мной и тобой» певец Оскар хочет вернуться в Россию после скитаний и нищей жизни в США. Друзья артиста открыли сбор денег, однако признались, что к нормальной жизни в Москве он вернуться вряд ли сможет из-за ментального расстройства на фоне алкогольной зависимости.