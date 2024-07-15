Продюсер назвал сумму гонорара Агутина за концерт

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл сумму гонорара певца Леонида Агутина за одно выступление. Газета.Ru

«Он пользуется сейчас максимальным спросом, особенно на закрытых мероприятиях — частные вечеринки и тому подобное. Гонорары у него в настоящий момент неоднозначные: расценки колеблются от 1,5 млн до 3,5−4 млн рублей в зависимости от уровня мероприятия и каких-то еще моментов», — заявил продюсер. Шоумен также отметил, что количество выступлений у Агутина в РФ в обозримом будущем будет напрямую зависеть от его политической позиции. Passion.ru

Ранее Дворцов рассказал, что Anna Asti получает 9,5 миллиона рублей за частные корпоративы. Lenta.ru