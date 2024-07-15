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Продюсер Дворцов заявил, что Агутин получает за концерт до 4 миллионов рублей

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл сумму гонорара певца Леонида Агутина за одно выступление. Газета.Ru

«Он пользуется сейчас максимальным спросом, особенно на закрытых мероприятиях — частные вечеринки и тому подобное. Гонорары у него в настоящий момент неоднозначные: расценки колеблются от 1,5 млн до 3,5−4 млн рублей в зависимости от уровня мероприятия и каких-то еще моментов», — заявил продюсер. Шоумен также отметил, что количество выступлений у Агутина в РФ в обозримом будущем будет напрямую зависеть от его политической позиции. Passion.ru

Ранее Дворцов рассказал, что Anna Asti получает 9,5 миллиона рублей за частные корпоративы. Lenta.ru

Продюсер назвал сумму гонорара Агутина за концерт
© РИА Новости
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