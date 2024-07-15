Лидер «7Б» высмеял оставшегося без концертов за рубежом Макаревича*

Певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) скоро полностью лишится концертов, предположил лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян в беседе с корреспондентами портала «Абзац».

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Накануне шоумен пожаловался, что организаторы отменили два его концерта — в Болгарии и Черногории. Он пообещал, что все же выступит в этих странах.

По мнению Демьяна, Макаревич* получил то, что заслужил своими высказываниями. Он добавил, что в настоящее время все больше людей на Западе поддерживают Россию, все видят, относятся к артисту соответственно.

«Беглым артистам, которые поливают грязью Россию, сегодня воздаётся по полной. Скоро на него вообще перестанут ходить», — подчеркнул лидер группы «7Б».



Демьян отметил, что сталкивался с Макаревичем* на концертах. Он добавил, что певец «оставил [у него] однозначное впечатление хвастуна».

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.