Charli XCX заявила, что не хочет посвящать всю жизнь музыке

Британская электропоп-исполнительница Charli XCX рассказала, что не собирается заниматься музыкой всю жизнь. Певица хочет попробовать себя в других творческих направлениях.

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«Я хотела бы поиграть своими творческими мускулами в других областях. Не думаю, что буду заниматься музыкой вечно, — цитирует артистку NME. — Может, и буду в определенной степени, но я просто чувствую, что есть и другие творческие области, которые я правда хочу изучить».



Не исключено, что Чарли уйдет в кино. Звезда получила роль в предстоящем ремейке хоррора «Лица смерти» (1978). В фильме также снимутся Барби Феррейра («Эйфория»), Дейкр Монтгомери («Очень странные дела»), Джози Тота («Чемпионы») и Жермен Фаулер («Лучшие пончики»).

В июне Чарли выпустила шестой студийный альбом BRAT (2024), который получил положительные отзывы критиков.