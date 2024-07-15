Собчак перевоплотилась в принцессу Диану и осталась недовольна образом

Журналистка Ксения Собчак перевоплотилась в принцессу Диану. Результат она показала на своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

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Стилист и бывший сотрудник Собчак Игорь Андреев предложил ей примерить образ принцессы Уэльской с нарядом, похожим на культовое «платье мести». Однако телеведущая осталась недовольна образом.

«Мне вообще не нравится, как ты меня сегодня сделал. Без обид. Я тебя очень люблю. Я видела фотографии. Я понимаю, что они бомбические. Но я понимаю, что с такой прической я никуда бы не вышла. Мне кажется, что мне плюс 40 и что ты стебешься надо мной, делая из меня Людмилу Борисовну. Меня муж из дома выгонит конкретно. Он и так когда что-то говорит: «Ты превращаешься в маму». А тут точно», — поделилась Собчак.



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Также журналистка призналась, что ее «триггерит» принцесса Диана. Собчак назвала королевскую особу своим «самым нелюбимым персонажем».

«Платье мести» с вырезом в виде сердца было создано Кристиной Стамбольян. Оно стало культовым после выхода принцессы Дианы в 1994 году, когда Чарльз признался в своем романе с Камиллой. Стилист Энн Харви позже рассказала, что принцесса хотела выглядеть на «миллион долларов» в тот вечер, поэтому в последнюю минуту решила надеть его.