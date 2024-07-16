Внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж

Внучка режиссера Никиты Михалкова, 21-летняя Наталья Степаненко, тайно вышла замуж. Девушка в своем блоге поделилась фотографиями со свадебного торжества, на котором присутствовал именитый дед.

Степаненко была в белом приталенном платье и фате, а жених — в традиционном черном костюме. Девушка скрыла имя супруга, как и остальные подробности знаменательного события. Пара поженилась около месяца назад. Однако фото с торжества Степаненко опубликовала недавно.

Подписчики активно поздравляют девушку с важным событием, желая ей долгих счастливых лет с супругом. Пара проводит медовый месяц в турецком Бодруме, передает «360».

Стало известно, где находится Никита Михалков

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