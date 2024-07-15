Известный певец объяснил разрыв с женой из России

Певец из Дании Томас Н’Эвергрин рассказал, что его супруга, актриса Валерия Жидкова, учит его говорить по-русски. Вместе с тем, пояснил артист, национальными блюдами она его не балует, пишет «Московский комсомолец».

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По данным газеты, ранее Томас состоял в отношениях с экс-солисткой «А-Студио» Полиной Гриффис. Их брак вскоре распался.

«Проблема во мне. А так все жены у меня хорошие», — назвал причину расставания исполнитель.



Через некоторое время он заключил брак с Жидковой и увез ее в Данию.

«Русская жена — самая лучшая в мире. Я это точно знаю. Она сейчас в Дании, а я здесь [на конкурсе в Белоруссии]. И очень скучаю по ней», — признался Н’Эвергрин.



По его словам, за готовку в семье все же отвечает он. В частности, варит борщ, так как ему он удается лучше, чем супруге.