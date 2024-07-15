Бьянка подала в суд на музыкальный лейбл Sony Music

R&B-певица Бьянка (Татьяна Липницкая) подала в суд на отечественное подразделение ушедшего из РФ лейбла Sony Music — «Коала Мьюзик». Как сообщает Telegram-канал «Звездач», она обвинила компанию в невыполнении условий контракта.

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Иск поступил в Арбитражный суд Москвы. Компания «Коала Мьюзик» сейчас принадлежит бывшим топ-менеджерам Warner Music Russia.

«Не выполнение в полном объеме условий контракта со стороны лейбла. Речь о каталоге с альбомами "Русский народный RnB", "38 Замков", сингле "Про лето" и других. Требования — компенсация убытков и расторжение. Более не намерена с этим лейблом сотрудничать», — объяснила Липницкая суть иска.



Ранее Бьянка уже сталкивалась с ситуациями, когда ее песни использовали без разрешения. Тогда ситуация решилась в досудебном порядке — стороны заключили соглашение о компенсации ущерба, а певице принесли публичные извинения.