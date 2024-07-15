Появилось последнее фото звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти

В Сети обсуждают последнее фото актрисы Шеннен Доэрти, сделанное за месяц до ее смерти. Звезда «Зачарованных» не скрывала, что боролась с раком, но на публике появлялась редко. Снимок опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

© Passion.ru

Папарацци запечатлели Шеннен во время прогулки с близкими. Она шла по улице с пакетом в руках. Выглядела при этом знаменитость довольно счастливой. Выделялся лишь головной убор в теплую погоду. Одета она была в светлые джинсы и футболку.

© Telegram-канал «Самые СЛИВки»

Напомним, что о смерти актрисы стало известно 14 июля. Ее представитель подтвердил эту информацию, сообщив, что она проиграла борьбу с раком. В последние минуты жизни Доэрти провела в окружении близких. Рядом с ней были дочь, сестра, тетя и подруга.

Лечение от тяжелого заболевания давалось звезде крайне тяжело. 53-летняя Шеннен делилась, что желала смерти, так как ей надоело мучиться. Диагноз ей поставили в 2015 году.

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