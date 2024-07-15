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«Гни свою линию»: Александру Васильеву — 55

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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев во время концерта в «Крокус Сити Холл» в Москве, 2013 год
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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев во время концерта в «Крокус Сити Холл» в Москве, 2013 год 
© Евгений Биятов/РИА Новости
Группа «Сплин», 1998 год
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Группа «Сплин», 1998 год 
© Андрей Климов/ТАСС
Александр Васильев и группа «Сплин» в Лужниках, 1998 год
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Александр Васильев и группа «Сплин» в Лужниках, 1998 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на рок-фестивале «Нашествие-2001»
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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на рок-фестивале «Нашествие-2001» 
© Антон Денисов/ТАСС

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Александр Васильев, 2004 год
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Александр Васильев, 2004 год 
© Геннадий Усоев/Russian Look/Global Look Press
Победитель в номинации «Альбом» Александр Васильев на музыкальной премии «Чартова Дюжина. ТОП-13» в СК «Олимпийский», 2008 год
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Победитель в номинации «Альбом» Александр Васильев на музыкальной премии «Чартова Дюжина. ТОП-13» в СК «Олимпийский», 2008 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на III Международном музыкальном фестивале «Сотворение мира» в Казани, 2010 год
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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на III Международном музыкальном фестивале «Сотворение мира» в Казани, 2010 год 
© Алексей Насыров/ТАСС
Александр Васильев и группа «Сплин» на концерте, посвященном 50-летию олимпийского спорткомплекса «Лужники», 2006 год
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Александр Васильев и группа «Сплин» на концерте, посвященном 50-летию олимпийского спорткомплекса «Лужники», 2006 год 
© Александр Черных/Global Look Press
Александр Васильев выступает на шестнадцатом международном фестивале «Усадьба JAZZ» в музее-усадьбе «Коломенское», 2019 год
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Александр Васильев выступает на шестнадцатом международном фестивале «Усадьба JAZZ» в музее-усадьбе «Коломенское», 2019 год 
© Евгений Биятов/РИА Новости

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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на презентации альбома «Раздвоение личности» в московском клубе «16 тонн», 2007 год
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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на презентации альбома «Раздвоение личности» в московском клубе «16 тонн», 2007 год 
© Надежда Лебедева/Russian Look/Global Look Press
Александр Васильев и группа «Сплин» выступают на церемонии вручения премии «Чартова дюжина» в Crocus City Hall, 2014 год
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Александр Васильев и группа «Сплин» выступают на церемонии вручения премии «Чартова дюжина» в Crocus City Hall, 2014 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Солист группы «Сплин» Александр Васильев выступает на концерте «Брат-2». 20 лет. Живой Soundtrack» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год
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Солист группы «Сплин» Александр Васильев выступает на концерте «Брат-2». 20 лет. Живой Soundtrack» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

15 июля российскому музыканту, основателю и бессменному лидеру группы «Сплин» Александру Васильеву исполняется 55 лет. Васильев родился в 1969 году в Ленинграде, но раннее детство провел в Сьерра-Леоне: там его отец работал на строительстве порта, а мать преподавала русский язык и литературу в школе при российском посольстве. Через пять лет семья вернулась в СССР — сначала Васильевы жили в литовском городе Зарасай, а потом снова переехали в Ленинград.

Рок-музыкой Александр загорелся еще в детстве, когда попал на свой первый в жизни концерт — выступление «Машины времени». Уже будучи студентом он создал свою первую группу «Митра». Коллектив попытался попасть в ленинградский рок-клуб, но не прошел отбор. Васильев бросил институт и ушел в армию.

После службы он снова попытался получить высшее образование и поступил в Ленинградский государственный института театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова, но опять не доучился.

Свой первый альбом «Пыльная быль» «Сплин» записал в 1994 году, тогда в группу входили сам Васильев, бас-гитарист Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом) и клавишник Николай Ростовский.

За 30 лет существования состав группы менялся, но Васильев оставался ее лидером. «Сплин» выпустил 16 альбомов и множество песен, которые стали настоящими хитами. Среди них — «Выхода нет», «Гни свою линию», «Мое сердце», «Орбит без сахара», «Романс» и другие.

Последнее время группа не появляется на российской сцене. Несмотря на то, что участники открыто не выражали свое мнение по поводу спецоперации на Украине, в 2022 году Васильев на фестивале в Воронеже посвятил выступление с песней «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям. После этого концерты «Сплин» начали отменять «по техническим причинам» по всей стране.

Шоу-бизнес
Фото
Александра Васильева
Александр Васильев
Александр Морозов