Рэпер LL Cool J выпустит первый за 11 лет альбом с Эминемом, Nas и другими

Американский хип-хоп-исполнитель LL Cool J анонсировал 14-й студийный альбом The FORCE (Frequencies of Real Creative Energy). Он выйдет 6 сентября и станет первым за 11 лет лонгплеем рэпера. В нем будет 14 треков, включая фиты с Эминемом, Снуп Доггом, Бастой Раймс, Fat Joe, Nas, Saweetie и другими.

В беседе с Associated Press ЭлЭл Кул Джей рассказал, что перед предстоящим релизом заново учился читать рэп. По словам исполнителя, все эти годы он время от времени бывал в студии, но ему казалось, что его авторский материал не так хорош, как треки, которые ему давал продюсер.

Все изменилось, после того как ЭлЭл Кул Джею приснился покойный рэпер Phife Dawg, участник группы A Tribe Called Quest.

«Он сказал мне: "Эй, чувак, новая музыка, над которой ты работаешь, классная". Но у него было выражение лица как у Чеширского Кота, словно он мне лгал», — поделился артист.



После этого ЭлЭл Кул Джей связался с ныне живым участником A Tribe Called Quest, Q-Tip, и тот в итоге спродюсировал альбом.

«Я не пытался быть в тренде и повторить то, что делал раньше», — подчеркнул рэпер.



Треклист The FORCE:

Spirit of Cyrus (feat. Snoop Dogg)

The FORCE

Saturday Night Special (feat. Rick Ross and Fat Joe)

Black Code Suite (feat. Sona Jobarteh)

Passion

Proclivities” (feat. Saweetie)

Post Modern

30 Decembers

Runnit Back

Huey In Da Chair (feat. Busta Rhymes)

Basquiat Energy

Praise Him (feat. Nas)

Murdergram Deux (feat. Eminem)

The Vow (feat. Mad Squablz, J-S.A.N.D., and Don Pablito)

Новый полноформатник должен был выйти еще в прошлом году. Тогда артист заявил, что альбом будет построен на историях из жизни и в нем не будет мягкого звучания. Предыдущая пластинка ЭлЭл Кул Джея, Authentic, увидела свет в 2013-м.