Максима Галкина* заподозрили в алкоголизме

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина предположила, что юморист Максим Галкин* (Галкин М. А. признан в России иностранным агентом) может злоупотреблять алкоголем. Об этом сообщает «Абзац».

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Напомним, что Галкин* уехал из России после начала спецоперации вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. Неоднократно со сцены он высказывался против России и спецоперации на Украине. Талызина считает, что причиной поведения юмориста стали пагубные пристрастия.

«Эмигрантке Алле Пугачевой следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он спивается. У Максима Галкина* большие проблемы, это очевидно. Он же постоянно падает на (сцене — прим. ред.)», — сказала Талызина.



Артистка добавила, что ей жалко семью артиста, которая сочувствует не своим соотечественникам, а гражданам чужой страны.

*Галкин М. А. признан в России иностранным агентом