Ilya Gadaev представил дебютный сольный альбом Dream And Bass

Продюсер Илья Гадаев, известный как часть электронной группы CREAM SODA, выпустил свою первую сольную пластинку Dream And Bass. В альбом вошло 16 треков, представляющих собой калейдоскоп хауса, брейкбита, транса с элементами эмбиента и постдабстепа.

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Как объяснил музыкант в своем Telegram-канале, Dream And Bass — это про переживание сложных эмоций, их переваривание и укладывание по полочкам внутри головы. Это то, что происходит во сне после насыщенного дня, в такси после громкой тусовки или когда приезжаешь домой после захватывающего путешествия.

Это не танцевальная музыка, а ее эхо, которое остается по дороге домой с вечеринки. Такие промежуточные титры.



Интересно, что обложка релиза также связана с дорогой. По словам артиста, снимок, на котором видно заледеневшие двери электрички, был сделан по пути в его родной город Орехово-Зуево 6 января 2024 года.

Что касается треков, вошедших в альбом, то Dream And Bass и Lotus Flip изначально должны были стать частью совместного продюсерского EP Гадаева и его коллеги по CREAM SODA Димы Новы. К сожалению, Дима трагически погиб в марте 2023 года, а ситуация внутри группы сложилась так, что Илья остался, по сути, единственным создателем продакшена. В итоге музыкант принял решение взять эти синглы в состав своего дебютного сольника.

Несмотря на морозную визуальную составляющую, Dream And Bass отлично впишется в летние вечеринки под открытым небом, а также в одинокие вечерние прогулки после удушающе жаркого дня. Пластинка разнообразна не только по своему звучанию, но и по настроению, так что поклонники электронной музыки смогут пополнить сразу несколько своих муд-плейлистов.

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