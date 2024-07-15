Ilya Gadaev представил дебютный сольный альбом Dream And Bass

Ilya Gadaev из группы CREAM SODA представил дебютный сольный альбом Dream And Bass
Продюсер Илья Гадаев, известный как часть электронной группы CREAM SODA, выпустил свою первую сольную пластинку Dream And Bass. В альбом вошло 16 треков, представляющих собой калейдоскоп хауса, брейкбита, транса с элементами эмбиента и постдабстепа.
Как объяснил музыкант в своем Telegram-канале, Dream And Bass — это про переживание сложных эмоций, их переваривание и укладывание по полочкам внутри головы. Это то, что происходит во сне после насыщенного дня, в такси после громкой тусовки или когда приезжаешь домой после захватывающего путешествия.
Это не танцевальная музыка, а ее эхо, которое остается по дороге домой с вечеринки. Такие промежуточные титры.
Интересно, что обложка релиза также связана с дорогой. По словам артиста, снимок, на котором видно заледеневшие двери электрички, был сделан по пути в его родной город Орехово-Зуево 6 января 2024 года.
Что касается треков, вошедших в альбом, то Dream And Bass и Lotus Flip изначально должны были стать частью совместного продюсерского EP Гадаева и его коллеги по CREAM SODA Димы Новы. К сожалению, Дима трагически погиб в марте 2023 года, а ситуация внутри группы сложилась так, что Илья остался, по сути, единственным создателем продакшена. В итоге музыкант принял решение взять эти синглы в состав своего дебютного сольника.
Несмотря на морозную визуальную составляющую, Dream And Bass отлично впишется в летние вечеринки под открытым небом, а также в одинокие вечерние прогулки после удушающе жаркого дня. Пластинка разнообразна не только по своему звучанию, но и по настроению, так что поклонники электронной музыки смогут пополнить сразу несколько своих муд-плейлистов.
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