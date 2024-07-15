Scally Milano и uglystephan выпустили совместный альбом «Искусство»

Хип-хоп-артисты Scally Milano и uglystephan представили совместную пластинку с амбициозным названием «Искусство». В полноформатник вошло 12 треков, среди которых нашлось место и бразильскому фанку с традиционным для жанра гиперсексуализированным текстом, и романтичной балладе о любви с печальными фортепианными мелодиями и полным отсутствием мата.

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Совместная работа Скалли и Стефана получилась неожиданно разнообразной как тематически, так и с точки зрения продакшена. В «Искусстве» довольно много выпадов в адрес коллег по сцене: в «Никогда» упоминается «душнота» текстов Бульвара Депо, после чего Скалли заявляет, что придумал стиль Heronwater. К треку «На Адвоката» уровень агрессии музыкантов вырастает до того, что части некоторых панчей во избежание всякого «зажевываются», а текст на Genius.com был скрыт по просьбе представителей артистов.

На пластинке также есть и относительно нейтрально-ироничные треки, полные грязных строк, характерных для творчества Скалли и Стефана. «Сутенер», «Плохая», «Туда Сюда Миллионер», «При Бабках», «Бандито», «Я Не Фрик» — довольно привычные для трэпа истории про секс, деньги, успех и криминальные делишки.

Потому особенно ярко и чужеродно выделяется пласт треков про романтические отношения: «Во Снах», «Ты Знала», «***** Любовь», «Порезы». В них из суперуспешных, богатых и обласканных женским вниманием артистов Скалли и Стефан превращаются в парней, делящихся переживаниями из-за поглощающих нездоровых отношений. К слову, именно в одном из таких треков обыгрывается название альбома: «Я расскажу боль микрофону и превращу это в искусство».

Как признавался в своем Telegram-канале Скалли, «Во Снах» — одна из его любимых композиций в альбоме, и он считает ее очень красивой. Действительно, фортепианное вступление и непривычно романтичная для артистов лирика звучат впечатляюще. Особенно после прослушивания первой части пластинки, полной агрессивных и вызывающих строк.

Правда, романтика у музыкантов весьма своеобразная: «Я не хочу тебя ******** (потерять — прим. ред.), изменю тебе с резиновой куклой».

Что касается инструментальной составляющей, то в «Искусстве» можно расслышать как более классические трэп-биты, так и бразильский фанк с элементами фонка, а также ликвид-драм-н-бейс и вкрапления других жанров электроники. При этом не забываем про уже упомянутое меланхоличное фортепиано.

Треки из альбома однозначно разлетятся по плейлистам поклонников Скалли и Стефана, а также придутся по душе людям, ищущим новые звуки для своих вертикальных видео. Все-таки меметичный потенциал творчества этих артистов неисчерпаем.

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