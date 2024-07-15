Джиган отшутился на вопрос, зачем пукнул в лицо на шоу "Выжить в Дубае"

Рэпер Джиган поправил ведущую шоу "Натальная карта" Олесю Иванченко, спросившую у него на VK Fest, зачем он пукнул человеку в лицо на шоу "Выжить в Дубае". Видео публикует Super.ru в своем Telegram-канале.

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"Не пукнул, а пернул. Это разные вещи", - подчеркнул Джиган. Затем музыкант посмеялся и произнес фразу:

"Просто дал газу".



9 июля блогерша Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале, что из серии "Выжить в Дубае" вырезали момент, как рэпер Джиган пукнул человеку в лицо ради шутки. Она призналась, что не ожидала подобного поступка от Джигана.

По ее словам, тем самым музыкант продемонстрировал свою невоспитанность. Боня подчеркнула, что эпизод вырезали, поскольку при монтаже также посчитали эпизод с Джиганом оскорбительным. В то же время блогерша добавила, что не осуждает Джигана за то, что "он такой".

Недавно стало известно, что 12-летняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела начала работать официанткой. Родители сходили в ресторан "на проверку", чтобы поддержать девочку.