«Бомжуй, фуфлыжник». Россиянин поругался со Смольяниновым* за границей

Блогер из России поругался с актером Артуром Смольяниновым (внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов) перед финальным матчем Евро Испания — Англия. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил Shot. Вечерняя Москва

«Слышишь, это ты артист, который все визжит против России-то? Овца ты тупорылая, сиди здесь, бомжуй. Фуфлыжник», — заявил артисту россиянин. Речь болельщика была также испещрена матерными оскорблениями. Смольянинов в ответ попытался наброситься на обидчика, но был остановлен своими спутниками. Lenta.ru

Ранее уехавший из России актер начал давать концерты в небольших кафе, чтобы заработать себе на жизнь. ФедералПресс