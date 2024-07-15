«Бомжуй, фуфлыжник»: россиянин поругался со Смольяниновым* за границей

Блогер из России поругался с актером Артуром Смольяниновым* перед финальным матчем Евро Испания – Англия. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил Shot.

Инцидент произошел в Берлине. Мужчина подошел к артисту и начал защищать родину высказываниями в сторону Смольянинова*.

— Сиди тут, бомжуй, фуфлыжник, — заявил россиянин.



По данным публикации, актер хотел ворваться в драку, но его сдержали друзья. Мужчина провоцировал артиста за высказывания о России. Он хотел плюнуть ему в лицо, но не сделал этого, следует из сообщения в Telegram-канале.

Российский актер и режиссер Алексей Чадов и Смольянинов* проводили много времени на съемках нашумевшего фильма «9 рота». За кадром у артистов были напряженные отношения. После начала спецоперации Смольянинов*, который ранее снимался в патриотическом кино, сделал ряд громких заявлений и уехал из страны. Чадов назвал актера «гнилым человеком».

В начале года в Сети разгорелся скандал вокруг интервью российского актера Артура Смольянинова*. В нем актер сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали острую реакцию со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Его крестный отец и коллега Иван Охлобыстин выразил надежду на то, что больше никогда не встретится с ним.

*Признан иностранным агентом и экстремистом.