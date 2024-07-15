Решетова рассказала о романе с заменившим отца мужчиной

Модель и блогерша Анастасия Решетова рассказала в Instagram, что встречалась с мужчиной намного старше нее, поскольку повторяла модель отношений своих родителей.

"Я неосознанно притягивала в свою экосистему человека, который должен был заменить кого-то из родителей, скорее всего, того, в ком можно было видеть отца", - заявила знаменитость.



Решетова пояснила, что для нее существенной разницей в возрасте является свыше 10 лет. Модель также заявила, что уже избавилась от потребности быть в отношениях с более взрослым мужчиной.

"Я за партнерские отношения, где не проявляется патриархат и нет ощутимой разницы в возрасте. В общем, отношения с ровесником - это оказалось, прикольно", - отметила блогерша.



Недавно Анастасия Решетова оказалась в центре скандала. Модель обвинили в том, что она увела мужа у певицы Алсу. Бывшая возлюбленная Тимати уверила, что не стала бы даже смотреть на женатого. По ее словам, привлекательность таких мужчин сразу падает для нее. Однако 24 июня Алсу заявила, что блогерша врет.

25 июня Алсу назвала любовниц бывшего мужа "девушками с низким социальным статусом". Позже артистка уточнила, что говорила про дам "с низкой социальной ответственностью", которых также называют "представительницами древнейшей профессии".