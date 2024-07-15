Сбежавший из России актер Трескунов* просит деньги на жизнь у своих фанатов

Актер Семен Трескунов* (Трескунов С. А. признан в России иностранным агентом) просит денег у своих фанатов. Как сообщает «Абзац», накануне он предложил подписчикам поддержать его через сервис, который позволяет осуществлять разовые и регулярные пожертвования.

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Напомним, что в 2022 году Трескунов* осудил спецоперацию на Украине и уехал в Израиль. Оттуда он перебрался в Латвию, где попытался продолжить актерскую карьеру, а после переехал в Испанию. Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» признавался, что сейчас ему приходится жить на накопления и продавать имущество.

14 июля Трескунов* обратился к фанатам с просьбой поддержать его финансово. На следующий день, 15 июля, артист опубликовал сообщение, в котором заявил, что поддержать его можно только с российских карт, а также с банковских счетов ряда стран СНГ.

«Для тех, кто хотел бы поддержать меня из-за рубежа — скоро дам отдельный криптокошелек. Спасибо за участие!», — написал он.



Ранее Трескунов* также заявлял, что ищет работу. Он попросил присылать ему вакансии и подчеркивал, что готов трудиться редактором, копирайтером и личным ассистентом. Кроме того, он не против работодателя из России и будет трудиться «тайно, под псевдонимом, без афиширования».

* Трескунов С. А. признан в России иностранным агентом