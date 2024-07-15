В Доме детства Милохина отреагировали на его желание прогуляться по территории организации

В Доме детства в Оренбурге, в котором рос блогер Даня Милохин, заявили, что они пускают в гости выпускников, "которых знают и с которыми работают", комментируя желание блогера прогуляться по территории своего детдома. Об этом сообщает 360.ru.

При этом прямой ответ на вопрос о том, смог бы Милохин посетить территорию организации, ее представители не дали. Сотрудница учреждения посоветовала запрашивать комментарий на этот счет через Минобразования.

"По телефону никакой информации о своих воспитанниках, в том числе бывших мы не даем. Все обращения к нам, пожалуйста, через вышестоящую организацию, через Министерство образования. Мы пускаем к себе выпускников в гости, которых мы знаем, с которыми мы работаем", — сказала женщина.



Накануне Даня Милохин поделился, что хочет вновь побывать на территории детского дома, в котором провел много времени. Он подчеркнул, что прожил в этом месте 10 лет, а не был там уже 9. Милохин воспитывался в том же детдоме в Оренбурге, что и певец Юрий Шатунов. В 13 лет мальчика вместе с родным братом забрали приемные родители. Через три года он уехал от приемной семьи учиться в Анапу, а по достижении совершеннолетия переехал в Москву.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Однако уже 11 сентября тиктокер покинул страну. Это случилось после того, как глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию.