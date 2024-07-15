Волочкова заявила о желании поработать с Shaman

Балерина Анастасия Волочкова заявила о желании поработать с музыкантом Ярославом Дроновым, более известным под творческим псевдонимом SHAMAN. Об этом знаменитость заявила на VK Fest.

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По словам артистки, у нее с певцом очень много общего — они оба патриоты России. Она отметила, что очень стесняется петь вместе с Дроновым на сцене, хотя и обладает неплохими вокальными данными. Однако Волочкова с радостью снялась бы в клипе музыканта на подтанцовке.

— Я с такой скромностью отношусь к себе и считаю, что с таким состоявшимся исполнителем мне было бы неловко это сделать. Хотя как патриот я просто могла бы в этом клипе, кстати, станцевать. Надо предложить SHAMAN, — сказала балерина.



Волочкова объяснила, почему ее уволили из Большого театра. Она рассказала, что у нее испортились отношения с генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым.

Балетмейстер и педагог Николай Цискаридзе на протяжении долгого времени выступал на сцене Большого театра. Из-за обиды на руководство артист позднее был вынужден покинуть стены культурного учреждения. Цискаридзе рассказал о том, как руководство Большого на самом деле относится к своей работе.