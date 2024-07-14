«Надбавку мне не платят»: Селин назвал размер своей пенсии.

Сергей Селин, хорошо известный российскому зрителю по роли старшего лейтенанта Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», недавно вышел на пенсию. При этом он продолжает сниматься.

«Я вышел на пенсию не в 60, а в 63 года. Я не переживал по поводу того, какая у меня будет сумма, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем», — объяснил он.



Гонорары от съемок в сериалах он вкладывал в недвижимость. Теперь у Селина в Санкт-Петербурге несколько помещений, которые он сдает в аренду, пишет АИФ.

Его пенсия сейчас составляет 37 500 рублей.

«Надбавку мне не платят. Насте Мельниковой (депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга: прим. ред.) все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», — отметил Сергей.



Ранее заслуженный артист России Сергей Селин публично обратился к певице Софии Ротару, которая после начала СВО уехала из РФ и стала поддерживать ВСУ.