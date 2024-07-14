Бывший зять Шойгу объявил о запуске необычного шоу

Блогер, экс-супруг дочери секретаря Совбеза Сергея Шойгу Алексей Столяров на фестивале VK Fest анонсировал свое новое шоу. Его особенностью станет приготовление блюд в «диких» условиях, передает корреспондент NEWS.ru.

© Соцсети

С «ВК» будем снимать огромный и интересный проект. Пока не могу сказать какой, но мы поедем по регионам страны, и люди будут готовить блюда в «диких» условиях, — рассказал Столяров.



Он также отметил, что любит снимать полномасштабные видео, которые могут полноценно раскрыть ту или иную тему.

Я блогер, которые снимает киноконтент, большие фильмы про нашу страну. Недавно я ездил в Кызыл. В разных источниках написано, что Тыва является самым опасным регионов России, но я показал его так, как считаю нужным, и так, как это действительно есть, — пояснил блогер.



В рамках фестиваля VK Fest 14-летняя блогер и певица Милана Хаметова, за профилем в Instagram (деятельность в РФ запрещена) которой следит порядка 2 млн пользователей, призналась, что ее долго мучали комплексы из-за внешности. Так, она чувствовала неуверенность из-за того, как выглядят ее нос и зубы. Однако Хаметова работает над собой и сейчас чувствует себя увереннее, чем раньше.