Бывший зять Шойгу рассказал о совете от старшего поколения

Бывший зять экс-министра обороны России Сергея Шойгу, спортивный блогер Алексей Столяров в ходе общения с поклонниками на фестивале VK Fest рассказал, что самым важным советом, который он получал в жизни, стал совет о дружбе от «большого человека», чью личность он не уточнил. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он призвал не делить людей на «скуфов» и «новое поколение», отметив, что общечеловеческие ценности актуальны для каждого.

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На самом деле нельзя сказать, что поколения разные, или мы хорошие, а они плохие — или наоборот. Что они скуфы старые, а мы вот новое поколение. Но единственное, чему я научился у нашего поколения, у наших мастеров, у людей, которые учат меня всему — это то, что человеческое отношение ни в коем случае нельзя терять из-за популярности и из-за денег, — сказал он.



Столяров призвал поклонников относиться к людям так, как они хотели бы, чтобы относились к ним самим и их близким. По его мнению, «тогда многое встанет на свои места».

Не могу сказать, что я так вел себя всю жизни, но взрослое поколение, на которое я равняюсь, советует относиться к друзьям как к самому себе и к девушке как к своей дочери, — сказал он.



Ранее российский блогер Катя Адушкина рассказала на VK Fest, что во время выступлений у нее часто падают микрофоны. Также звезда призналась, что из-за динамичных танцев она иногда случайно бьет себе микрофоном по зубам.