Нинидзе показала нового возлюбленного

Нино Нинидзе исполнилось 33 года. В этот день Нино выложила в соцсетях множество семейных фотографий. Среди них фолловеры нашли и снимки нового возлюбленного актрисы.

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Это Алексей Лысаков, выступающий под псевдонимом Eto Leon. Музыкант, который представил свой дебютный альбом «Полуночники» в марте 2022 года, живет в Париже. Об этом пишет издание woman.ru.

«С днем рождения, моя любовь!» — обратился к Нинидзе Алексей.



А внимательные подписчики заметили помолвочное кольцо на пальце Нино.

«''33 года, это уже…! ''Поиграли и хватит, можно пожить теперь и для себя!Нет времени на невнимательность, неуверенность, страх и обесценивание! Простите, сказать больше нечего. Отыграли концерт в +32, выпила бокал и, кажется, я взяла верный курс. Листаем ленту и наслаждаемся жизнью!», — подписала пост Нино.



Ранее Нино была в отношениях с Максимом Виторганом. Они публиковали совместные фотографии и поздравления друг другу. Однако осенью 2023 года актёр комедии «День выборов» начал встречаться с 23-летней выпускницей МГИМО.