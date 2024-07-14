«Никаких плясок с бубнами»: жена Петросяна рассказала о воспитании детей

Татьяна Брухунова в личном блоге рассказала, что с малых лет приучает детей к самостоятельности.

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«Так сложилось, что и Ваган, и Матильда с раннего возраста часто занимают себя сами. К тому же, я никогда (их. — Прим. ред.) не укачивала. Никаких „плясок с бубнами“. Жесткий режим — баланс времени. К примеру, сейчас Матильда занимается самостоятельно, сидя в кресле играет с карточками и прорезывателем», — написала супруга Петросяна.



Татьяне задали вопрос – как она прим двух детях и работе успевает проводить столько времени в социальных сетях?

Брухунова ответила, что у нее много дел, о которых она никогда не рассказывает, а ведение блога - лишь малая часть того, как проходят ее будни, пишет 5 Канал.

Татьяна Брухунова отправилась в круиз по городам России в компании мамы и восьмимесячной дочери Матильды. Она традиционно похвасталась в своем блоге новыми нарядами.