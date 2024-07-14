Сумишевский объявил о переменах в личной жизни
Три года назад Ярослав Сумишевский потерял супругу в смертельном ДТП.
Певец длительное время был один, но теперь в личной жизни шансонье произошли серьезные изменения. Об этом пишет СтарХит.
Сумишевский приехал на фестиваль искусств в Витебск и в беседе с журналистами признался, что встретил новую любовь.
«Да, у меня есть возлюбленная. Мы уже живем вместе», — сказал Ярослав.
Но представлять публике свою избранницу Сумишевский не стал.
«Не буду называть ее имя: мы скрываемся. Она младше меня на десять лет. Из Краснодара, тоже музыкант», — добавил исполнитель.
Сообщалось, что у заказчиков вырос спрос на артистов, выступающих в жанре шансона. Самыми востребованными оказались Любовь Успенская и Ирина Круг.
Из мужчин в данном жанре востребованы Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Ярослав Сумишевский.