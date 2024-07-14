Налоговики заинтересовались рэпером Витей АК-47

Виталий Гостюхин, выступающий под псевдонимом Витя АК-47, решил вести свои финансовые дела самостоятельно, отказался от бухгалтера и в результате попал под налоговую проверку.

© YouTube

Рэпер в сентябре 2023 года создал ИП «Гостюхин Виталий Викторович».

Как пишут news.ru со ссылкой на представителя рэпера, он выбрал систему налогообложения НПД (налог на профессиональный доход), а он в основном для самозанятых. Из-за этого у Федеральной налоговой службы возникли вопросы. При использовании данной системы налогообложения годовой доход не может превышать 2,4 млн рублей, что составляет не более 200 тысяч рублей в месяц.

8 июля этого года Гостюхин закрыл ИП.

Останавливать деятельность музыкант не намерен – как пишут в социальных сетях, он уже нанял бухгалтера.