Тимати рассказал, как у него угнали машину

Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, рассказал журналистам историю угона одного из своих автомобилей. Машина исчезла со стоянки в центре Москвы. Рэпер тут же обратился в полицию, и полиция сработала идеально, говорит канал «Москва24».

«Как только я обратился в органы, в течение часа ее нашли. Произошло задержание, вернули в целостности и сохранности», — отметил Тимати.



Неприятный инцидент случился несколько месяцев назад. Музыкант признался, что был поражен столь оперативным решением проблемы.

«Кому рассказываю, никто не верит», - сообщил он.



Юнусов – обладатель солидного автопарка. У него есть Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVelose и Mercedes-Benz 300SL, Lamborghini Veneno Roadster, мотоцикл Harley-Davidson Softail.

Около шести лет назад Тимати принял решение уйти из шоу-бизнеса и поставить свою музыкальную карьеру на паузу, сосредоточившись преимущественно на бизнес-проектах.