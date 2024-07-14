СМИ: певца Mr. Credo не выпустили из России в Казахстан

Российские и белорусские таможенники не выпустили певца Mr. Credo в Казахстан, пишет портал Tengrinews.

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По данным портала, исполнитель должен был выступить на ретро-фестивале в Астане.

Певец отметил, что очень хотел прилететь и выступить, но его не выпустили из России, а затем из Белоруссии. Он уточнил, что билеты на самолеты были приобретены по внутреннему российскому паспорту.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что выполнили все пожелания артиста, «начиная от гонорара, заканчивая многочисленными условиями по райдеру». Вместе с тем, в аэропорту Москвы музыканта не допустили на борт из-за запрета на выезд, обусловленного задолженностью.

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После этого, по их словам, были приобретены билеты в Минск из Москвы и из Минска в Казахстан. Исполнитель не смог вылететь в связи с тем, что загранпаспорт у него оказался просрочен, а заказать новый он не успел.